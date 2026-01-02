El avance de la investigación por cocaína presuntamente adulterada en Neuquén encendió una señal de alerta sanitaria luego de que los análisis confirmaran la presencia de levamisol, un medicamento de uso veterinario, en una de las muestras secuestradas durante los allanamientos realizados en la capital provincial.

El hallazgo fue confirmado tras estudios realizados por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, en el marco de una causa impulsada por el Ministerio Público Fiscal a partir de una alerta emitida por el sistema de Salud provincial.

Si bien el hallazgo se incorporó como una de las líneas centrales de la investigación, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que por el momento no existe una vinculación directa entre esta adulteración y los cuatro fallecimientos registrados en los últimos días, aunque la causa sigue en pleno desarrollo.

¿Qué es el levamisol?

El levamisol es un antiparasitario utilizado principalmente en animales —como bovinos, porcinos y ovinos— para el tratamiento de infecciones causadas por gusanos intestinales. En medicina humana tuvo un uso limitado décadas atrás, pero actualmente no está aprobado para consumo humano debido a sus efectos adversos.

Su apariencia física, similar a la cocaína en polvo, y su bajo costo lo convirtieron en una de las sustancias más utilizadas para adulterar drogas ilegales, especialmente la cocaína, con el objetivo de aumentar el volumen del producto y maximizar ganancias.

El hallazgo forma parte de las líneas de investigación en curso por comercialización de drogas.

Por qué se usa para adulterar cocaína

Según especialistas, el levamisol no solo permite “estirar” la droga, sino que además potencia o imita algunos efectos estimulantes, lo que dificulta que el consumidor detecte la adulteración. Esta combinación lo volvió habitual en circuitos de narcotráfico a nivel internacional.

Sin embargo, su consumo representa un serio riesgo para la salud, incluso en dosis bajas o con exposiciones repetidas.

Efectos y riesgos para la salud

El levamisol puede provocar graves complicaciones, entre ellas disminución severa de glóbulos blancos (agranulocitosis), lo que debilita el sistema inmunológico; infecciones graves y repentinas, lesiones cutáneas y necrosis en la piel; fiebre alta, dolor corporal intenso y malestar general y riesgo de complicaciones potencialmente mortales

En muchos casos, los síntomas aparecen días después del consumo, lo que dificulta el diagnóstico temprano y la vinculación directa con la sustancia ingerida.

Alerta sanitaria e investigación en curso

La detección de levamisol motivó la notificación a las autoridades sanitarias y la ampliación de estudios toxicológicos sobre muestras biológicas incorporadas a la causa. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades en la comercialización y adulteración de la droga, aunque por el momento no se estableció una relación directa con fallecimientos.

Desde el sistema de salud y la Justicia reiteraron el llamado a extremar precauciones y consultar de inmediato ante síntomas compatibles con una intoxicación, especialmente en el contexto de la alerta por sustancias adulteradas en la región