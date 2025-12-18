La entrega de los premios Pehuén tuvo su origen en 1991 y desde entonces, con algunas interrupciones, se desarrolla anualmente para premiar a los mejores deportistas de cada temporada.

El encuentro tuvo como ideólogos a los ya fallecidos Osvaldo Arabarco, en ese entonces secretario del Círculo de Periodistas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y su presidente en ese momento, Ángel Amor Cinquegrani, más conocido como “Tito Herrera”.

A comienzos de la década de 1990 se puso en marcha la conformación del Círculo de Periodistas Deportivos de Neuquén, cuya presidencia recayó en el también fallecido Carlos Quinteros y se dio conformidad a la realización del evento.

En marzo de 2016 se firmó un convenio de colaboración entre la entonces subsecretaría de Deportes y Juventud, la Confederación de Deportes e IFES Grupo Educativo, para realizar cada año la entrega de los premios.

La golfista de San Martín de los Andes, María Cabanillas, se quedó con la estatuilla a la mejor deportista del año en 2021..

Los Premios Pehuén 2025, la fiesta del deporte que premia anualmente a los mejores deportistas de la temporada, se realizará este jueves 18 de diciembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, ubicado en la Isla 132 de Neuquén, recibirá a los ternados en las distintas disciplinas, como así también a los merecedores de los reconocimientos especiales.



La fiesta organizada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, con la colaboración del Instituto IFES y el Círculo de Periodistas Deportivos, distingue a los deportistas más destacados del año.

Todos los ganadores del Pehuén de Oro

1991 Rosana Sastre (Patín)

1992 Juan de la Cruz Labrin (Canotaje)

1993 Ariel Basualto (Canotaje)

1994 Sergio Mangin (Canotaje)

1995 Rosana Sastre (Patín)

1996 Ariel Vidal (Patín)

1997 Rosana Sastre (Patín)

1998 Matías Alac (Canotaje)

1999 Lorena Briceño (Judo)

2000 Ailin Kogan (Patín)

2001 Walter Confalonieri (Ciclismo)

2002 Paulo Sánchez (Boxeo)

2003 Gonzalo Seguel (Patín)

2004 Christian García Tourn (Karate)

2005 Carola López Rodríguez (Taekwondo)

2013 Agustín Hernández (Natación)

2016 Maira Arias (Patín)

2017 Franco Balboa (Canotaje)

2018 Gisella Bonomi (Handball)

2019 Iñaki Basiloff (Natación)

2020 No se entregó por la pandemia de Covid-19

2021María Cabanillas (Golf)

2022 Iñaki Basiloff (Natación)

2023 No se realizó

2024 Iñaki Basiloff (Natación)