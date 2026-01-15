El Parque Nacional Nahuel Huapi ya cuenta con más cartelería para proteger a su fauna silvestre. Junto con el GECCaP (CONICET – CENAC) instalaron nueva cartelería vial en puntos estratégicos del área protegida para alertar sobre la presencia de fauna nativa y reforzar el llamado a respetar los límites de velocidad.

Aclararon que esta medida busca reducir el riesgo de atropellamientos y contribuir a la conservación de especies que habitan el parque.

En total durante 2025 se colocaron cinco carteles enfocados en el gato huiña (Leopardus guigna), un pequeño felino categorizado como vulnerable en Argentina.

Tres de los carteles fueron donados por el Guiña Working Group (GWG) junto a la Fundación ConGarra de Chile en el marco de la campaña Lento Por la Fauna y otros dos fueron diseñados por el propio parque.

Además detallaron que las ubicaciones fueron definidas a partir de estudios con cámaras trampa realizados junto al GECCaP (CONICET – CENAC). Los mismos fueron colocados en las rutas nacionales 40 y 231 y las provinciales 81 y 83.

Estos esfuerzos son más importantes en temporada estival, cuando aumenta la cantidad de visitantes y el tránsito en las rutas internas. Este mismo año, se registró el atropellamiento de un ejemplar de huiña en la zona del paso Cardenal Samoré, un hecho que evidenció la necesidad de reforzar la prevención y el cuidado.

Es por esto que en caso de viajar y circular por el parque, piden que conduzcas con precaución, respetes la señalización y reduzcas la velocidad. Recuerdan que cuidar la biodiversidad también es parte de disfrutar del paisaje.