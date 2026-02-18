A pedido de la fiscal del caso Valeria Panozzo, un juez de garantías tuvo por formulados los cargos contra un hombre acusado de protagonizar una serie de episodios reiterados vinculados al uso y portación ilegal de armas de fuego, que incluyeron disparos en la vía pública, persecuciones y un hecho en el que una efectiva policial resultó con lesiones graves.

La audiencia fue encabezada por la representante del Ministerio Público Fiscal, quien, junto a la asistente letrada Fernanda Sabatini, solicitó la prisión preventiva del imputado, identificado como L.R.L.C. Sin embargo, el juez de garantías Raúl Aufranc rechazó el pedido y dispuso que permanezca con detención domiciliaria durante tres meses mientras se desarrolla la investigación.

Según la acusación, el primero de los hechos ocurrió el 10 de junio de 2024 alrededor de las 21:30. En esa oportunidad, el imputado disparó contra un hombre que cargaba combustible en una estación de servicio ubicada en Moritán y avenida del Trabajador. Tras el ataque se inició una persecución en la que continuó efectuando disparos, primero contra el vehículo de la víctima y luego hacia su domicilio. La secuencia fue advertida por personal policial que intervino y logró detenerlo. En ese procedimiento se secuestraron dos armas de fuego —una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 22— sin autorización legal.

El segundo episodio se registró el 10 de octubre de 2024, cerca de la medianoche. Efectivos que realizaban patrullajes preventivos fueron alertados sobre una persona que exhibía un arma desde un vehículo. Al identificar el auto y proceder al control, el acusado, que viajaba como acompañante, intentó extraer un objeto de la guantera. Allí se halló un revólver calibre 38 con municiones. Las pericias confirmaron que el arma era apta para el disparo y que el hombre no contaba con credenciales como legítimo usuario.

El tercer hecho ocurrió el 14 de diciembre de 2024 durante la madrugada. El imputado fue visto circulando en una moto sin patente y se dio a la fuga al advertir la presencia policial. La persecución terminó cuando intentó ingresar a un domicilio. En ese contexto, se resistió activamente al procedimiento y arrojó una reja metálica contra los efectivos, lo que provocó lesiones graves a una mujer policía, quien debió ser asistida y quedó con más de 30 días de incapacidad laboral. En el lugar se secuestró además una mochila con una pistola y cartuchos, también sin autorización legal.

Al solicitar la medida cautelar, la fiscalía pidió la prisión preventiva por tres meses al considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre los fundamentos se señaló que el acusado no tiene trabajo registrado, posee antecedentes penales y en al menos dos de los hechos intentó evadir el accionar policial. También se advirtió que restan producirse pericias balísticas y testimonios de víctimas y personal policial.

El juez, no obstante, resolvió imponer detención domiciliaria en la vivienda de la abuela del imputado, con controles diarios a cargo de la comisaría 21, por el plazo de tres meses. El magistrado advirtió que cualquier incumplimiento de la medida habilitará a la fiscalía a solicitar una cautelar más gravosa.