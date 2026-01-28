Un operativo policial realizado durante la tarde del martes 27 de enero culminó con la demora de un joven y el secuestro de un revólver, luego de un procedimiento llevado adelante por personal del Departamento Comando Radioeléctrico, en jurisdicción de la Comisaría 15°.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:20, cuando efectivos policiales acudieron a un domicilio tras recibir un aviso por un presunto inconveniente protagonizado por un hombre.

Persecución y secuestro del arma

Al arribar al lugar, el personal policial observó a un sujeto que, al advertir la presencia de los efectivos, emprendió la fuga a pie por calles cercanas.

Finalmente, el joven fue interceptado en un sector interno del barrio General San Martín, donde, según se informó, habría arrojado un arma de fuego tipo revólver antes de ser reducido. En consecuencia, se procedió a su demora y al secuestro del arma.

Intervención policial y actuaciones

Durante el procedimiento, se registraron intentos de otras personas por entorpecer la labor policial, motivo por el cual el personal actuante decidió trasladarse de inmediato a la dependencia policial correspondiente junto con el joven demorado y el arma incautada.

En el hecho tomó intervención personal de la Comisaría 15° y de la División Investigaciones Cutral Co, labrándose las actuaciones administrativas correspondientes y quedando el caso a disposición de las autoridades competentes.