Un control de rutina realizado en la Unidad de Detención 22 permitió desarticular el ingreso de estupefacientes. Personal del Departamento Seguridad Interior Detenidos Zapala llevó adelante un importante procedimiento preventivo que permitió frustrar el intento de ingreso de una sustancia ilegal.

El hecho se registró durante la tarde del miércoles, cuando una persona se presentó en la dependencia con el fin de entregar alimentos y pertenencias a un interno.

Al realizar el correspondiente control de los elementos, el personal policial detectó envoltorios de nylon transparente ocultos en el interior de productos alimenticios tipo chipa, los cuales contenían una sustancia sólida sospechosa.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la División Antinarcóticos Cutral Co, cuyos efectivos se hicieron presentes en la unidad para llevar adelante las diligencias de rigor.

Tras realizar el test orientativo correspondiente, se determinó que la sustancia arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un pesaje aproximado de 2,7 gramos.

Finalizado el procedimiento, se procedió a labrar las actuaciones judiciales correspondientes, notificando al involucrado sobre su situación legal, conforme a las directivas vigentes, quedando supeditado a la causa.