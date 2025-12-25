¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 25 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Susto en bariloche

Los denunciaron porque pensaron que tiraban pirotecnia, pero era un arma de fuego: uno cayó preso y el otro escapó

Un llamado telefónico denunció que estaban tirando pirotecnia, pero cuando requisaron a uno de ellos encontraron un arma de fuego.

Por Redacción

Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 15:00
PUBLICIDAD

Un hombre de Bariloche fue detenido por personal de la Subcomisaría 80, cuando manipulaba un arma de fuego en compañía de otro, que escapó del lugar.

La intervención policial ocurrió a las 12 del mediodía de este miércoles en Managua y Esandi. El llamado telefónico alertó a la fuerza policial sobre la presencia de dos hombres que presuntamente estaban tirando pirotecnia, actividad prohibida en la ciudad.

Cuando los efectivos llegaron tras la alarma, identificaron a uno de los supuestos infractores, el cual fue sometido a una requisa de urgencia. Durante el operativo, encontraron un arma de fuego en su poder. El segundo hombre logró huir del lugar al notar la presencia policial.

La unidad convocó al Gabinete de Criminalística, que secuestró el arma para peritarla y determinar si la misma estaba habilitada para ser disparada. El detenido fue imputado en una causa por una infracción al artículo 189 bis del Código Penal, relacionado a la portación ilegal de armas de fuego.

En cuanto a la portación y uso de pirotecnia, no fue informado si realmente estaban realizando la actividad o si se les realizó algún tipo de multa, en caso de que lo hayan hecho.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD