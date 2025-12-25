Un hombre de Bariloche fue detenido por personal de la Subcomisaría 80, cuando manipulaba un arma de fuego en compañía de otro, que escapó del lugar.

La intervención policial ocurrió a las 12 del mediodía de este miércoles en Managua y Esandi. El llamado telefónico alertó a la fuerza policial sobre la presencia de dos hombres que presuntamente estaban tirando pirotecnia, actividad prohibida en la ciudad.

Cuando los efectivos llegaron tras la alarma, identificaron a uno de los supuestos infractores, el cual fue sometido a una requisa de urgencia. Durante el operativo, encontraron un arma de fuego en su poder. El segundo hombre logró huir del lugar al notar la presencia policial.

La unidad convocó al Gabinete de Criminalística, que secuestró el arma para peritarla y determinar si la misma estaba habilitada para ser disparada. El detenido fue imputado en una causa por una infracción al artículo 189 bis del Código Penal, relacionado a la portación ilegal de armas de fuego.

En cuanto a la portación y uso de pirotecnia, no fue informado si realmente estaban realizando la actividad o si se les realizó algún tipo de multa, en caso de que lo hayan hecho.