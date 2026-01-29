La argentina Narela Micaela Barreto, que había desaparecido en Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada muerta, según confirmó su familia. La joven, de 27 años, fue vista por última vez el miércoles 21 de enero, cuando dejó de responder a los mensajes y llamadas, lo que llevó a sus allegados a radicar la denuncia.

Tras días sin novedades, la familia comenzó a difundir el caso en redes sociales, lo que generó gran repercusión. A pocas horas de la viralización, los allegados a la joven confirmaron que su cuerpo fue hallado sin vida, aunque los detalles de la investigación siguen siendo inciertos. Las autoridades aún investigan si su muerte fue producto de un crimen o de causas naturales.

Narela Barreto era oriunda de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora, y se había mudado a Estados Unidos hace dos años para trabajar como camarera. La noticia de su muerte fue confirmada por su padre, quien expresó su profundo dolor, al igual que otros miembros de la familia.

El hermano de Narela, Santiago, compartió un emotivo mensaje de despedida en Instagram, donde expresó su amor y tristeza por la pérdida de su hermana. “Te voy a extrañar toda mi vida, hermanita. Descansa en paz”, escribió junto a una foto de ambos. La comunidad de Banfield y los seres queridos de la joven siguen esperando respuestas mientras la investigación avanza.