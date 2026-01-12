A casi dos meses de la última vez que alguien vio a Lucas Adrián Álvarez, su familia manifiesta que la búsqueda "está parada", que no hay novedades, ni siquiera han encontrado su mochila y que pareciera que se lo "tragó la tierra".

El neuquino de 39 años fue visto por última vez el 21 de noviembre de 2025, alrededor de las 17.30, en el ingreso al Parque Nacional Nahuel Huapi. Las últimas imágenes de él lo ubican allí, con ropa de trekking y una enorme mochila. Testigos indicaron que además había manifestado su intención de hacer una expedición hacia Pampa Linda.

Desde ese día se fue del lugar que alquilaba en Bariloche y nunca más volvió a contestarle a su familia, ni siquiera a su hija que solía llamarlo con frecuencia. La búsqueda inició focalizada en el Tronador con drones y por tierra, tras la denuncia recibida el 17 de diciembre informando su desaparición.

Qué sabe su familia

Gladys, la tía de Lucas, dialogó con Engranaje (Radio Seis) sobre el caso de su sobrino y los avances en la causa. Manifestó que están intentando llevar la situación lo mejor posible pero que están desesperados. Por el momento no hay niguna novedad y además ellos no viven en la zona, por lo cual no pueden ayudar ni estar cerca.

Agregó que los juzgados están en feria judicial y que el fiscal mantiene comunicación con ellos para informarles cuando hay partes, que hasta ahora fueron todos sin resultados positivos.



Expresó que Lucas era un amante de la montaña y que había visitado Bariloche varias veces. “Ha hecho varios circuitos, es un chico preparado físicamente, hace mucha actividad física”. De acuerdo a su relato, la última persona que tuvo contacto con Lucas fue su hija, el pasado 21 de noviembre.

“Él mantenía contacto continuamente con su hija, la llamaba, le decía donde estaba. Ella intentó llamarlo varias veces y siempre le daba que no tenía acceso al teléfono de él porque no tenía señal en el lugar donde estaba, no porque estuviera apagado”, explicó.

Además denunció que hubo demoras para hacer la denuncia y que "cuando logramos hacer la denuncia para que intervenga la fiscalía nos tomó el tiempo de que eran las fiestas”. Aseguró que aunque han buscado en muchos lugares, aún no hay nada.

“Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Se lo buscó con drones, con gente especializada, ni siquiera rastros de la mochila de él. Hoy la búsqueda está estancada, se paró. Se buscó durante el durante los días previos a fin de año y ya después no se lo buscó. Yo reclamé: ¿Cómo puede ser que no hay cartelería con fotos de él en los distintos lugares de Bariloche, donde tantos turistas pueden ver la foto de él y tal vez lo reconoce en algún lugar", manifestó.

A partir de esta situación de demora y lentitud que notan en la investigación, adelantó que ella junto a su familia intentarán retomar la búsqueda, junto con conocidos de Bariloche en distintos lugares donde no hayan ido. "Si no hay difusión la gente se olvida. La gente pasa y se olvida. El tiempo pasa, y la gente se olvida de las cosas".

Por último, sostuvo que sienten que la búsqueda fue abandonada, "Me da la impresión de que se dejó. ‘Bueno, no aparece, aparecerá o vivo o muerto’, y no es así. Me parece”.