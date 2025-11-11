¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 11 de Noviembre, Neuquén, Argentina
El viento reavivó el foco

Se reactivó el incendio en el frigorífico municipal de Centenario

Trabajadores que resguardan el lugar dieron aviso inmediatamente al observar que comenzó a salir humo del edificio que ardió en llamas días atrás.

Por Lucas Sandoval
Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 22:04
Además, actuaron desde el área local de Defensa Civil y efectivos de la Comisaría 5º.

Este martes por la tarde, integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Centenario tuvieron que intervenir nuevamente en un incendio en el edificio del frigorífico municipal. Se cree que el viento pudo reactivar algún foco del siniestro anterior que no fue extinguido completamente.

El aviso lo dieron trabajadores que quedaron realizando la custodia del lugar luego del incidente del viernes pasado, al observar que de los restos comenzaba a salir nuevamente humo.

Rápidamente intervino personal de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, que tuvieron la colaboración de trabajadores municipales del área de Ambiente y Desarrollo Sustentable que realizaba recorridas por la zona.

Destacaron que el incendio del viernes pasado dejó la estructura completamente afectada, con zonas donde los escombros dificultaban poder observar si quedaba algún foco sin extinguir. En el lugar funcionaba el Banco Patagónico de Alimentos, que perdió cientos de kilos de productos destinados a asistencia social.

