Lo buscaban por robos en Tucumán y lo encontraron en un canal de riego en Campo Grande

Un control policial de rutina en Villa Manzano terminó destapando una historia que llevaba más de cinco años escondida. Un joven de 27 años, con pedido de captura vigente por una causa penal en Tucumán, fue detenido en la zona rural de Campo Grande, donde se había instalado sin levantar sospechas. Lo que empezó como una intervención menor por consumo de alcohol en la vía pública terminó con la caída de un prófugo de la Justicia.

Todo ocurrió durante la tarde dell domingo, cuando efectivos de la Policía de Río Negro realizaban recorridas preventivas por un sector rural, cerca de un canal de riego. Allí encontraron a varios hombres reunidos, consumiendo bebidas alcohólicas. La escena parecía habitual, casi cotidiana, pero uno de ellos rompió el clima: se alteró, se negó adar sus datos personales y desafió a los uniformados.

Esa reacción encendió las alertas. Por ese motivo, y amparados en la normativa provincial, los policías decidieron trasladarlo a la Comisaría 44° bajo una contravención. Hasta ese momento, el procedimiento no tenía nada de extraordinario. Sin embargo, lo que vendría después cambiaría por completo el rumbo del operativo.

Ya en la dependencia policial, y tras confirmar su identidad, se solicitaron los antecedentes judiciales. Fue ahí cuando saltó la bomba: el joven tenía un pedido de captura activo emitido por la Cámara Penal Conclusional de Tucumán, en el marco de una causa penal iniciada en 2020 por robo. Desde hacía años era buscado en su provincia natal, pero había logrado desaparecer del radar judicial.

Según se pudo reconstruir, el sospechoso llevaba tiempo instalado en Campo Grande, moviéndose en una zona rural, lejos de los grandes centros urbanos y sin conflictos visibles. Una vida discreta, casi anónima, que le permitió pasar desapercibido hasta que un control preventivo lo puso nuevamente frente a la Justicia.

Finalmente, tras confirmarse el pedido de captura, se dio intervención a la Justicia para avanzar con las medidas correspondientes y coordinar su situación procesal.