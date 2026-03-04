Estados Unidos e Israel golpearon la capital de Irán y otras ciudades en múltiples ataques aéreos al inicio de su quinto día de guerra. Israel puso la mira en el liderazgo iraní y las fuerzas de seguridad, mientras que la República Islámica respondió con salvas de misiles y ataques con drones contra Israel y en toda la región.

El ejército israelí dijo que uno de sus cazas furtivos F-35 derribó sobre Teherán un caza YAK-130 tripulado de la Fuerza Aérea iraní. También indicó que sus defensas antiaéreas se habían activado para interceptar misiles iraníes dirigidos contra objetivos en todo el país, y se oyeron explosiones en varios lugares de Jerusalén.

Después de que Irán paralizara el paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que se envía cerca de una quinta parte del petróleo mundial, los precios del crudo Brent subieron a 84 dólares por barril, más de un 15% desde el inicio del conflicto y en su nivel más alto desde julio de 2024.

Los mercados bursátiles mundiales han sido golpeados por las preocupaciones de que el aumento de los precios del petróleo pueda frenar la economía mundial y mermar las ganancias corporativas.

Irán también ha atacado infraestructura regional. Arabia Saudíta dijo que su refinería de petróleo de Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, sufrió un nuevo asalto después de un ataque con dron fallido a principios de la semana. El Ministerio de Petróleo del reino dijo que el último ataque no causó daños y que los suministros no se vieron afectados.

La embajada estadounidense en Arabia Saudíta y el consulado de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos fueron atacados con drones, y el Departamento de Estado de Estados Unidos informó el miércoles que había autorizado al personal gubernamental no esencial a evacuar Arabia Saudí.

El almirante Brad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Oriente Medio, dijo que Irán ha lanzado hasta ahora más de 500 misiles balísticos y 2.000 drones.

“Hemos atacado casi 2.000 objetivos, con más de 2.000 municiones. Hemos degradado gravemente las defensas aéreas de Irán y destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones de Irán”, dijo Cooper en un mensaje pregrabado compartido en línea el miércoles.

También se registraron varios ataques en Líbano, donde Israel dijo que está respondiendo a miembros de Hezbolá después de que el grupo terrorista respaldado por Irán disparara contra Israel.

Aunque los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, altos funcionarios del gobierno han dicho desde entonces que el cambio de régimen no era el objetivo.

Trump pareció restar importancia a las posibilidades de que la guerra ponga fin al gobierno teocrático de Irán, al afirmar que “alguien desde dentro” del régimen iraní podría ser la mejor opción para asumir el poder una vez concluya la campaña de Estados Unidos e Israel.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo el miércoles en X que quienquiera que Irán elija como próximo líder supremo del país, será “un objetivo para su eliminación”.

El ejército israelí también dijo que atacó edificios en Teherán asociados con el Basij, una división voluntaria de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán que se encargó de la sangrienta represión contra los manifestantes en enero que dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos en el país.

Los líderes iraníes trabajan para reemplazar con rapidez a Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Entre quienes son considerados como posibles candidatos está Mojtaba Jamenei, un hijo del difunto ayatolá.



