Un violento episodio sacudió a la ciudad bonaerense de Zárate, donde un hombre fue asesinado a balazos en una estación de servicio y el presunto autor permanece prófugo. El ataque ocurrió durante la noche del domingo y tendría como trasfondo un conflicto personal vinculado a una relación sentimental.

El hecho se registró en una estación ubicada en la intersección de Lavalle y Teodoro Fels, cuando la víctima se acercó al lugar para retirar a su hija, que regresaba de un viaje junto a un grupo de amigos. En ese contexto, se produjo un cruce verbal con el actual novio de su ex pareja, que escaló de manera abrupta.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, la discusión derivó en un ataque armado: el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó al menos seis disparos, para luego escapar rápidamente del lugar. Testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

El hombre baleado fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Carmen, donde falleció minutos después como consecuencia de las graves heridas sufridas. La víctima fue identificada como Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años.

Fuentes de la investigación indicaron que entre ambos hombres existían enfrentamientos previos y que días antes del crimen ya se había producido una fuerte discusión. Los investigadores no descartan que el móvil esté relacionado con celos y conflictos de larga data.

La Policía desplegó un operativo para dar con el sospechoso, quien continúa prófugo, mientras la Justicia avanza con las pericias, el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para esclarecer el homicidio.