Vecinos de Centenario, especialmente aquellos que residen en la zona de la calle Costa Rica y Coronel Villegas, se encuentran viviendo una creciente preocupación por los constantes intentos de robo y amenazas a manos de personas en situación de calle que deambulan por la zona.

En un nuevo episodio de inseguridad, un comerciante y su familia fueron víctimas de un intento de robo en su domicilio. Durante la madrugada, uno de los sujetos, quien ya había sido identificado previamente merodeando la zona, ingresó al patio de la casa con la intención de robar. Sin embargo, el ladrido del perro de la familia alertó al propietario, quien reaccionó rápidamente gritando al intruso desde la ventana: “Otra vez, hijo de p..., salí, te voy a cagar a tiros”.

El sujeto, al escuchar los gritos, salió corriendo y saltó una reja para huir del lugar. No es la primera vez que la familia vive una situación de estas características. Según denunciaron en redes sociales, el mismo individuo ya había intentado ingresar en la madrugada del martes, con las mismas intenciones.

“Esta madrugada nuevamente intentaron entrar a robar nuestro local y casa en Centenario. ¡Estamos cansados de vivir todo el tiempo en alerta por esta gente que suele estar en la calle causando problemas! ¡Centenario parece tierra de nadie! Este tipo entró dos veces en la noche, anda en grupo, está medio rengo y es alto. ¡Cuidado, vecinos!”, expresó el hijo del dueño de la casa.

El hijo del dueño de la vivienda compartió el angustiante relato en sus redes sociales, alertando a los vecinos y haciendo eco de la situación. “Centenario es tierra de nadie”, expresó en su publicación, donde también detalló la descripción del sujeto, quien siempre se presenta en grupo, es alto, rengo y deambulando por la calle en horas de la madrugada.