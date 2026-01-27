Personal de la Policía de Río Negro detuvo a tres jóvenes de entre 17 y 21 años que circulaban por un barrio de Cipolletti en un auto sin documentación y con 89 gramos de cocaína.

El procedimiento se desarrolló en jurisdicción de la Comisaría 4° de Cipolletti y finalizó con el secuestro del rodado y la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por la presencia de un menor.

La situación comenzó cerca de las 4:15, cuando personal policial advirtió la presencia de un vehículo deteriorado hallado con tres ocupantes en su interior. Al acercarse, los uniformados constataron que el Chevrolet Corsa no contaba con la documentación correspondiente, lo que motivó una inspección más detallada. Fue en la calle Luis Agote, en el barrio San Pablo.

Fue entonces cuando se halló un envoltorio de nylon negro, medio abierto, con una sustancia blanca sospechosa. De inmediato se convocó a personal especializado en toxicomanía, quienes realizaron el narcotest sobre la sustancia.

El resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 89 gramos. La cantidad encontrada, junto con la irregularidad del vehículo, reforzó la gravedad del hecho.

Detallaron que entre los ocupantes se encontraba un adolescente de 17 años, acompañado por dos jóvenes de 18 y 21. La presencia del menor obligó a dar intervención a SENAF, que recibió al adolescente tras las actuaciones correspondientes.

Los mayores, en tanto, fueron demorados y notificados por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y el vehículo fue trasladado a la sede policial, evitando que siga circulando sin papeles por la ciudad.