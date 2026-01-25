Una situación que parecía cotidiana terminó convirtiéndose en un hecho delictivo y encendió la alarma entre vecinos. Una mujer fue víctima del robo de su vehículo luego de ser sorprendida por una pareja que simulaba una fuerte discusión, una maniobra que, según advirtieron fuentes policiales, comienza a repetirse como nueva modalidad para cometer robos.

El episodio ocurrió minutos después de las 2 de la madrugada del sábado, cuando la víctima arribó a su vivienda conduciendo un Chevrolet gris. Mientras descendía del auto para abrir el portón de ingreso, notó a pocos metros a un hombre y una mujer discutiendo de manera acalorada, una escena que no le llamó la atención de inmediato por tratarse de una situación aparentemente ajena y doméstica.

Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación cambió drásticamente. La distracción generada por la falsa pelea fue aprovechada para concretar el robo del vehículo, que fue sustraído del lugar sin que la mujer pudiera reaccionar a tiempo.

Tras la denuncia, se inició un operativo policial que permitió recuperar el automóvil horas más tarde, en la zona norte de la ciudad. Si bien el rodado fue hallado, los autores del hecho no fueron demorados, y la investigación continúa para dar con los responsables.

Desde las fuerzas de seguridad alertaron que este tipo de engaño busca generar confusión y bajar la guardia de las víctimas, apelando a escenas que no despiertan sospechas inmediatas.