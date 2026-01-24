Un operativo de tránsito terminó con una persecución urbana y un conductor demorado luego de intentar escapar de un control de alcoholemia circulando en contramano por calles de San Martín de los Andes.

La situación se dio en el marco de una serie de procedimientos preventivos realizados entre la tarde del viernes y la madrugada de este sábado en distintos puntos de la ciudad.

Intentó escapar del control en contramano

Durante un control montado en calle Mascardi, efectivos policiales detectaron a un conductor que evadió el operativo y escapó del lugar. En su huida, circuló en contramano por distintas arterias, generando una situación de alto riesgo para otros conductores y peatones.

Tras un seguimiento por parte del personal policial, el vehículo fue finalmente interceptado y el conductor demorado de manera preventiva.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo. Como consecuencia, se le retuvo la licencia de conducir y el vehículo quedó secuestrado, de acuerdo a la normativa vigente.

Varios positivos en una sola madrugada

Ese procedimiento formó parte de un operativo más amplio que se desarrolló entre la 01:55 y las 03:20, donde controlaron 10 vehículos e identificaron 13 personas. En ese lapso se registraron tres alcoholemias positivas, con un caso que alcanzó 1,07 gramos de alcohol por litro de sangre.

En todos los casos se labraron actas contravencionales y se retuvieron licencias, además de la retención de un vehículo.

También hubo controles en Ruta 40

Horas antes, entre las 20:00 y las 22:10, se había realizado otro operativo sobre la Ruta Nacional 40, en el acceso sur a la ciudad, a la altura del monumento al General Roca.

Allí efectuaron 85 test de alcoholemia, de los cuales tres dieron resultado positivo. También se identificaron 20 vehículos y 23 personas. Como resultado, se retuvieron licencias, se confeccionaron actas y se dispuso la cesión de la conducción en los casos correspondientes.

Controles para frenar conductas de riesgo

Los operativos fueron coordinados por el Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes, con participación de la División Tránsito, la Comisaría 23° y la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia.

El caso del conductor que escapó en contramano volvió a exponer el nivel de imprudencia al volante que se detecta en estos procedimientos y el peligro que implica conducir después de haber consumido alcohol.