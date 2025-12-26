Mientras que las familias de Valentina Norte se preparaban para celebrar Nochebuena, la tranquilidad del barrio se vio interrumpida por dos delincuentes que intentaron robar en una vivienda. El episodio ocurrió este miércoles, cerca de las 20:50, en la calle Chascomús. Los vecinos lograron atrapar a uno de los ladrones, pero el otro logró huir; aunque no llegó muy lejos: lo identificaron por la camiseta de la Roma.

El robo fue frustrado cuando el joven de 24 años ingresó al patio de la vivienda de un vecino y comenzó a revolver las pertenencias. Al notar la presencia de los dueños de casa, el sujeto fue reducido por los vecinos hasta la llegada del personal policial de la Comisaría 12 de Valentina Norte, que intervino rápidamente. Los efectivos constataron la detención de un individuo, quien fue identificado y retenido en el lugar.

El dueño de la vivienda relató que el ladrón no actuaba solo, sino que estaba acompañado por otro sujeto. Este último, al percatarse de la presencia de la familia en el lugar, aprovechó para darse a la fuga antes de que la situación se complicara. Según la descripción proporcionada por el damnificado, el segundo ladrón llevaba ropa color bordo (una camiseta de la Roma, un club italiano), pantalón azul y zapatillas blancas, lo que permitió una pronta identificación.

Tras la denuncia, las autoridades implementaron un patrullaje preventivo por la zona y, a las pocas cuadras, en la calle Ayacucho, dieron con una persona que coincidía con la descripción del segundo delincuente.

El hombre fue demorado y, junto con el primer arrestado, trasladado a la sede policial. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, que ahora se encarga de llevar adelante las investigaciones pertinentes.