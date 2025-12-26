Un joven se encuentra en estado crítico después de haber sido golpeado brutalmente en la madrugada de este miércoles en la localidad de Chos Malal, en un hecho que conmocionó a la comunidad local. La agresión ocurrió en la zona de La Costanera, cerca de donde se celebraban dos eventos por los festejos de Navidad. La Policía y la Justicia ya están investigando lo sucedido.

El ataque ocurrió cerca de las 8, cuando el joven fue encontrado inconsciente y tendido en el suelo. Un llamado de urgencia fue realizado al hospital Gregorio Álvarez, donde el joven recibió las primeras atenciones médicas.

Según FM Patagonia, las heridas que presentaba eran severas, especialmente un traumatismo de cráneo provocado por los golpes en la cabeza, además de otras lesiones graves en su cuerpo. Debido a la gravedad de su estado, fue estabilizado en el hospital local y, posteriormente, trasladado a la ciudad de Neuquén para recibir atención médica de mayor complejidad. Actualmente permanece internado en el Hospital Castro Rendón, donde su vida está en serio peligro.

La Policía logró identificar al agresor, quien fue detenido horas después del ataque en el paraje Chapúa, cuando intentaba escapar hacia la zona donde reside parte de su familia.

Aunque el agresor sería oriundo de Chos Malal, su captura no disipó las dudas sobre si más personas estuvieron involucradas en el violento ataque. En este sentido, las autoridades no descartan la participación de más individuos en el hecho, por lo que la investigación judicial continúa abierta.

Las circunstancias del hecho siguen siendo investigadas por la Justicia, que espera más pruebas y declaraciones para esclarecer completamente lo sucedido durante la madrugada.