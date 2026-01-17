Tras una investigación de 25 días iniciada por denuncias en la aplicación "Neuquén te Cuida", la Policía del Neuquén desarticuló una boca de expendio en el barrio Otaño. Hubo dos personas imputadas y se incautaron vehículos y réplicas de armas de fuego.

Como parte de las políticas de seguridad ciudadana que lleva adelante el Gobierno provincial, la División Antinarcóticos Cutral Co de la Policía del Neuquén ejecutó este jueves un certero golpe al microtráfico en Plaza Huincul. El operativo resultó en el desmantelamiento de un punto de venta de estupefacientes que operaba bajo la modalidad de "boca de expendio" en el sector sur de la comarca petrolera.

La diligencia judicial permitió el secuestro de una cantidad significativa de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, sustancias que ya se encontraban fraccionadas en dosis y acondicionadas para su comercialización inmediata. Además de los estupefacientes, los efectivos incautaron una importante suma de dinero en efectivo -presuntamente producto de las ventas-, un vehículo utilizado para la actividad ilícita, balanzas de precisión, teléfonos celulares y dos réplicas de armas de fuego.

La investigación tuvo un componente fundamental en la participación ciudadana a través de la aplicación Neuquén Te Cuida, donde vecinos alertaron sobre movimientos sospechosos en una vivienda del Barrio Otaño. Estas denuncias se sumaron a la información recabada previamente por el personal de calle de la División.

Bajo las directrices de la Unidad Fiscal Única de Cutral Co, se iniciaron tareas de vigilancia a mediados de diciembre. Durante 25 días, los investigadores certificaron un flujo constante de personas que llegaban al domicilio a pie, en bicicleta, motos y autos en distintos horarios del día para realizar intercambios de dinero por envoltorios.

Como resultado del allanamiento, un hombre y una mujer, hermanos entre sí y mayores de edad, fueron notificadas de su imputación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, quedando a disposición de la justicia.

Con estas acciones, la Policía del Neuquén reafirma su compromiso en la lucha contra el narcomenudeo, fortaleciendo la presencia territorial y la respuesta ante las denuncias de la comunidad.