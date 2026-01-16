La empresa Aguas Rionegrinas (ARSA) solicitó un incremento promedio del 30% en las tarifas de agua potable y cloacas en todas las ciudades donde presta servicio. El pedido, que ya fue habilitado por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), implicaría un impacto de alrededor de 3.600 pesos mensuales adicionales en la factura mínima de los usuarios que cuentan con ambas prestaciones.

El proceso de revisión tarifaria extraordinaria quedó formalmente abierto mediante la resolución 06/2026, que habilitó un período de 15 días corridos para que los usuarios puedan presentar observaciones y objeciones al pedido de incremento.

Según los plazos establecidos, el organismo regulador deberá definir en aproximadamente un mes si el aumento es autorizado en su totalidad, de manera parcial o si finalmente es rechazado. La resolución final se conocería hacia fines de febrero o principios de marzo. El pedido también alcanza al servicio de cloacas, aunque su impacto no será uniforme en toda la provincia, ya que existen barrios sin esta prestación y ciudades con otros prestadores, como Bariloche, donde el saneamiento está a cargo de la Cooperativa de Electricidad Bariloche.

De acuerdo con estimaciones de la empresa, para los usuarios que cuentan con ambos servicios el aumento mensual oscilaría entre 3.600 y 3.700 pesos, en línea con la inflación anual registrada.

Desde ARSA explicaron que en esta instancia no está prevista la realización de una audiencia pública, ya que se trata de una actualización motivada por los incrementos inflacionarios. No obstante, el presidente de la compañía, Javier Iud, aclaró que el mecanismo de participación ciudadana será obligatorio cuando se lleve adelante la revisión ordinaria de tarifas, basada en la modificación de la estructura de costos.

En la resolución que dio inicio al proceso, el DPA señaló que el pedido de ARSA busca “mantener el equilibrio económico-financiero del contrato vigente” y consideró habilitado el procedimiento formal de revisión.

Los usuarios interesados pueden consultar la documentación presentada por la empresa en las oficinas de ARSA de cada localidad y cuentan con un plazo de 15 días corridos para realizar las presentaciones que consideren necesarias “en salvaguarda de sus derechos”, ante el organismo regulador.