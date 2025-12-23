El Gobierno de Río Negro puso en marcha un operativo especial de salud y seguridad para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con atención garantizada en los hospitales públicos, acciones de prevención y refuerzo de la presencia policial en todo el territorio provincial. La medida busca que las familias rionegrinas puedan disfrutar las fiestas con mayor tranquilidad.

Salud aseguró el normal funcionamiento de los servicios de emergencia en los 36 hospitales públicos de la provincia durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. El dispositivo contempla guardias activas y pasivas, según la complejidad de cada establecimiento, con la participación de alrededor de 1.200 trabajadores entre médicos, personal de enfermería, técnicos y administrativos.

Este esquema permite brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad y garantizar el acceso a la atención pública en toda la provincia. Desde el ministerio se recordó la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana. Asimismo, se recomendó moderar el consumo de alcohol, evitar el uso de pirotecnia y conducir con responsabilidad.

Refuerzo policial

En paralelo, la Policía de Río Negro desplegó un operativo de seguridad que se inició el 20 de diciembre y se extenderá hasta el 20 de febrero de 2026. La estrategia incluye la distribución de efectivos en los principales destinos turísticos y zonas urbanas, con foco en la prevención y la seguridad vial.

El refuerzo contempla:

• 127 efectivos en Bariloche y la zona

• 26 en El Bolsón

• 110 en Las Grutas y alrededores

• 10 en el Cuerpo de Seguridad Vial de San Antonio Oeste

• 10 en la Subcomisaria 62 de Puerto San Antonio Este

• 15 en la Subcomisaria 57 de Playas Doradas

• 38 en la Comisaría 39 de El Cóndor

• 10 en el Destacamento 115 de Lago Pellegrini

• 43 en la Unidad Regional V de Cipolletti