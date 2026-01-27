La policía de Cipolletti detuvo a dos jóvenes en la zona del Fortín, cerca de la Ruta Nacional 22, en la ciudad de Cipolletti, quienes se habían fugado de un reformatorio en Mendoza. Los adolescentes, de 15 y 16 años, fueron detenidos rápidamente luego de que los efectivos confirmaran su identidad.

Tras realizar las averiguaciones pertinentes, se verificó que los menores se habían escapado de un centro de detención en Mendoza. Fueron trasladados a la comisaría local, donde se dio intervención al personal de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y se anuló la averiguación de paradero.

El hecho ocurrió en la tarde de este sábado, cuando los agentes recibieron el aviso y actuaron con rapidez para dar con los adolescentes. La intervención policial logró evitar que los jóvenes se alejaran de la zona, poniendo fin a la fuga sin mayores complicaciones.