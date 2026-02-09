El siniestro vial se produjo pasada la medianoche del 31 de enero, en la segunda rotonda de la Ruta 7, frente a la pasarela peatonal de la ciudad de Centenario.

Según informó la División Tránsito Centenario de la Policía, Patricia Ruth González circulaba junto a su esposo, de 57 años, a bordo de una motocicleta Mondial 150 cc cuando, por motivos que aún se investigan, se produjo el impacto contra el lateral izquierdo de un taxi Fiat Cronos.

El vehículo de alquiler era conducido por una mujer de 43 años.

Estado de salud y fallecimiento

Como consecuencia del choque, González sufrió lesiones de gravedad y fue asistida en primera instancia por personal del Hospital Natalio Burd de Centenario.

Debido a la complejidad de su cuadro, fue derivada posteriormente a un nosocomio de la ciudad de Neuquén, donde permaneció internada en estado crítico.

En las últimas horas, desde la Policía se confirmó su fallecimiento.

Investigación y controles

La División Tránsito Centenario indicó que los test de alcoholemia realizados a ambos conductores arrojaron resultado negativo.

Las pericias continúan para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades correspondientes.