En la madrugada de este viernes, un hombre intentó destrozar un cajero automático del Banco Provincia del Neuquén, ubicado en la intersección de Marín y Godoy, en la ciudad de Neuquén. El sujeto causó daños materiales en el dispositivo, pero no logró su cometido completo.

Al ser sorprendido por los uniformados en el lugar, el hombre intentó escapar, pero fue interceptado cerca del lugar y terminó preso. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría 21 para su identificación y registro, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El incidente, que solo dejó daños materiales en el cajero, no causó víctimas ni personas lesionadas. Afortunadamente, no hubo consecuencias físicas derivadas del hecho.

El operativo estuvo a cargo de la Comisaría 21, con el apoyo de personal de la Comisaría 16, quienes actuaron rápidamente para controlar la situación. El detenido permanece bajo la custodia de la Justicia a la espera de ser juzgado.