¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 30 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
En plena madrugada

Estaba destrozando el cajero automático del Hospital Heller y cuando llegó la Policía se escapó: lo agarraron y cayó preso

La policía logró interceptar al sospechoso luego de que intentara huir del lugar. El incidente no dejó víctimas, pero sí daños en el dispositivo de la entidad bancaria.

Por Redacción

Viernes, 30 de enero de 2026 a las 09:50
PUBLICIDAD

En la madrugada de este viernes, un hombre intentó destrozar un cajero automático del Banco Provincia del Neuquén, ubicado en la intersección de Marín y Godoy, en la ciudad de Neuquén. El sujeto causó daños materiales en el dispositivo, pero no logró su cometido completo.

Al ser sorprendido por los uniformados en el lugar, el hombre intentó escapar, pero fue interceptado cerca del lugar y terminó preso. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría 21 para su identificación y registro, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El incidente, que solo dejó daños materiales en el cajero, no causó víctimas ni personas lesionadas. Afortunadamente, no hubo consecuencias físicas derivadas del hecho.

El operativo estuvo a cargo de la Comisaría 21, con el apoyo de personal de la Comisaría 16, quienes actuaron rápidamente para controlar la situación. El detenido permanece bajo la custodia de la Justicia a la espera de ser juzgado.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD