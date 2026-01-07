Un Peugeot 307 sufrió daños totales este martes luego de que se originara un incendio en el motor del vehículo mientras realizaban tareas de mantenimiento en el patio de una vivienda. El propietario, junto a un vecino, actuaron rápidamente empujando el auto en llamas hacia la calle, evitando así que el fuego se propagara al interior de la casa y causara una tragedia mayor.

El dramático suceso ocurrió alrededor de las 20:50 en el barrio Cuenca 15, en la ciudad de Neuquén. La rápida intervención de los ocupantes del rodado, quienes lograron retirarlo del interior del domicilio, permitió que el siniestro no alcanzara proporciones mayores.

Un llamado al Cuartel 6 del Hipódromo alertó sobre el incendio, y al llegar la dotación de bomberos se encontraron con el Peugeot envuelto en llamas en plena vía pública.

El comisario Martín Corzo explicó a Radio7 que el fuego se habría originado por un desperfecto eléctrico en el motor, combinado con una pérdida de combustible mientras un joven realizaba tareas de mecánica en el rodado. Afortunadamente, los ocupantes del vehículo tomaron la decisión de empujarlo fuera de la vivienda, evitando que el incendio afectara la casa y generara un riesgo aún mayor.

Los bomberos lograron controlar rápidamente el fuego, aunque el vehículo sufrió daños irreparables. El rápido accionar del propietario y el vecino, sumado a la intervención oportuna de los bomberos, evitó que el incidente tuviera consecuencias más graves.

Las autoridades recordaron la importancia de realizar las tareas de mantenimiento de los vehículos en condiciones seguras para prevenir accidentes como este.