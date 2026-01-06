Un accidente de tránsito ocurrido este lunes alrededor de las 11:30 en la ciudad de Centenario dejó como saldo un vehículo dañado y un motociclista que intentó escapar de la escena, aunque fue detenido por la policía poco después.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Juan Pablo II y Neruda, cuando una motocicleta Honda 150 embistió por la parte trasera derecha a un automóvil Chevrolet Prisma blanco, el cual terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

El subcomisario Damián Jorquera, jefe de la División de Tránsito, conformó en diálogo con AM550, que el motociclista, un hombre de 25 años, intentó huir del lugar del accidente tras el impacto. Sin embargo, los efectivos que llegaron rápidamente al sitio lograron detenerlo antes de que se alejara demasiado, ya que residía a unos 20 o 30 metros del lugar del siniestro.

El choque dejó daños considerables en ambos vehículos. Afortunadamente, el motociclista no requirió traslado al hospital local, aunque más tarde se informó que se dirigió por sus propios medios al hospital para ser revisado.

Por otro lado, el auto sufrió daños en la parte trasera derecha y en la parte delantera, producto del impacto con el poste.

Motociclista sin documentación

Jorquera detalló que el motociclista se dio a la fuga debido a que carecía de la documentación necesaria para conducir, como la licencia de conducir y el seguro de la moto. A raíz de esto, la motocicleta fue secuestrada por personal de Villa Obrera. Además, ambos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, los cuales dieron resultados negativos.