La violencia que marcó la madrugada de Navidad en Chos Malal sigue teniendo impacto en los tribunales. La jueza de garantías Carolina González resolvió extender la prisión preventiva de J. R. S., el hombre acusado de golpear salvajemente a otro en la costanera de la ciudad, tras una audiencia realizada el viernes pasado a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF).

La medida fue solicitada por la fiscal del caso, Natalia Rivera, junto al asistente letrado Pablo Milanese, quienes argumentaron que persisten los riesgos de fuga, los mismos que motivaron la detención preventiva al momento de la formulación de cargos en diciembre último. El pedido contó con el aval de los abogados querellantes que representan a la familia de la víctima.

La defensa del imputado no se opuso a la extensión de la medida, aunque adelantó que en una próxima audiencia solicitará que la prisión preventiva se cumpla bajo la modalidad de detención domiciliaria.

Finalmente, la jueza dispuso que J. R. S. continúe detenido hasta el 26 de marzo, y fijó el cierre de la investigación para el 26 de abril de este año.

Un ataque tras una fiesta y una víctima indefensa

El hecho que se investiga ocurrió el 25 de diciembre de 2025, alrededor de las 7 de la mañana, a la salida de una fiesta en Chos Malal. Según la acusación del MPF, tras una discusión, el imputado atacó a un hombre de 37 años que se encontraba en un estado de extrema vulnerabilidad debido al consumo de alcohol.

La fiscalía sostiene que J. R. S. lo golpeó de manera reiterada en la cabeza y el rostro, incluso cuando la víctima ya estaba en el suelo, imposibilitada de defenderse. La agresión ocurrió en la zona de la costanera y dejó al hombre con lesiones de extrema gravedad.

Luego del ataque, el acusado se dio a la fuga y fue detenido horas más tarde en el paraje Chapúa, a unos 30 kilómetros del lugar del hecho.

Estado crítico y secuelas inciertas

La víctima permanece internada con un traumatismo de cráneo grave, fracturas faciales y otras lesiones de consideración. Durante la audiencia, la fiscal Rivera informó que el Cuerpo Médico Forense solicitó un plazo de 60 días para poder evaluar con mayor precisión las posibles secuelas y las probabilidades de recuperación.

El momento más crudo de la audiencia se dio cuando una familiar del joven agredido pidió la palabra. Con la voz quebrada, describió el estado actual de la víctima: “No despierta, sólo tiene movimientos involuntarios”, expresó ante el tribunal.

El propio imputado también hizo uso de la palabra. Visiblemente afectado, reconoció el daño causado:

“Siento que no solamente arruiné la vida de él, sino también la mía”, dijo, y pidió disculpas a la familia del hombre agredido.

Una acusación que podría agravarse

Por el momento, el MPF imputó a J. R. S. por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía. Sin embargo, la calificación legal podría agravarse en función de la evolución del estado de salud de la víctima.

Mientras tanto, el caso sigue sumando capítulos judiciales y mantiene en vilo a Chos Malal, una comunidad todavía atravesada por la violencia extrema que dejó una Navidad marcada por el horror.