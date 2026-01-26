Comenzó este lunes en Rosario el juicio oral contra Miguel Martínez, el panadero acusado de haber asesinado a un compañero de trabajo al arrojarle grasa hirviendo mientras dormía dentro de una panadería. La Fiscalía solicitó prisión perpetua al considerar que se trató de un ataque cometido con extrema violencia y aprovechando el estado de indefensión de la víctima.

El debate se desarrolla en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de la ciudad santafesina y tiene como imputado a Martínez, de 33 años, señalado como responsable del crimen de José Sofiudin Jaharise, ocurrido en diciembre de 2022. El hecho tuvo lugar en un comercio ubicado sobre la calle Santiago al 4700, donde ambos trabajaban.

Según la acusación, el ataque ocurrió el 7 de diciembre, cuando Jaharise se encontraba descansando en el interior del local. En ese contexto, el imputado habría calentado grasa en una freidora, la colocó en un balde plástico y se dirigió hacia la parte trasera de la panadería. Sin mediar palabra, le arrojó el líquido a una temperatura superior a los 100 grados directamente sobre la cabeza, el rostro y el torso de la víctima.

Tras el ataque, Martínez se dio a la fuga en una motocicleta. Jaharise fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permaneció internado durante más de dos semanas. Finalmente, falleció el 24 de diciembre, producto de graves complicaciones, fallas multiorgánicas e infecciones derivadas de las quemaduras sufridas.

El tribunal que lleva adelante el juicio está integrado por los jueces Lisandro Artacho, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy. La acusación es encabezada por el fiscal Patricio Saldutti, mientras que la querella está representada por Verónica Colman. Martínez enfrenta cargos por homicidio calificado por alevosía, además de amenazas coactivas en tres hechos, lo que habilita la pena máxima prevista por el Código Penal.

El caso conmocionó a Rosario por la brutalidad del ataque y el vínculo laboral entre el acusado y la víctima. Con el inicio del juicio, se buscará determinar la responsabilidad penal del imputado y definir su condena.