Este lunes encontraron a un hombre de 70 años muerto dentro de su auto mientras el mismo estaba sobre la Autovía Norte, a metros de la Ruta 22 en Neuquén. El hallazgo fue antes de las 8 y provocó demoras en el tránsito por la presencia de los peritos y Criminalística.

Según informaron fuentes policiales, el hombre era oriundo de Centenario y se trasladaba en un automóvil Renault 12 blanco que era remolcado por una camioneta Ford Ranger conducida por un amigo. Ambos se dirigían hacia Cutral Co ya que el Renault presentaba problemas de recalentamiento.

El episodio fue a la altura del barrio Las Lilas, frente al barrio Las Lagunas y al destacamento de Tránsito Rural. El conductor de la camioneta manifestó que en determinado momento advirtió que el automóvil remolcado comenzó a perder estabilidad y desviarse de su carril. Al detener la marcha y acercarse al vehículo, encontró a su amigo desvanecido y sin responder a estímulos.

Tras el aviso a las autoridades, en el lugar intervino personal de Tránsito Rural, que solicitó una ambulancia del SIEN. El médico que arribó constató que el conductor no presentaba signos vitales. Posteriormente trabajaron efectivos de la Comisaría Séptima, Criminalística y un médico policial.

Destacaron que la muerte no fue por ningún golpe ni accidente de tránsito, ya que el hombre habría sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras conducía, sin que haya ocurrido ningún otro hecho de gravedad.

Tras las pericias correspondientes, el médico policial determinó que no había signos de criminalidad. La Fiscalía descartó la necesidad de realizar una autopsia y dispuso la entrega del cuerpo a los familiares. Según trascendió, la familia vinculó el fallecimiento con un episodio reciente de fuertes dolores en el pecho que el hombre había sufrido días antes.

En el lugar inicialmente se habilitó una sola mano de circulación y, de manera preventiva, luego se interrumpió el tránsito en ambas direcciones.