Un comercio de pleno centro de la ciudad de Villa La Angostura fue blanco de un hurto, ocurrido durante el domingo, el cual finalizó con robo de mercadería. La responsable era una mujer con su familia, quienes sustrajeron mercadería de un valor cercano a los $200 mil.

Según indicaron, la maniobra fue advertida por comerciantes vecinos, quienes alertaron de inmediato a los responsables del local afectado. Ante la situación, se dio aviso a la Policía, que respondió con rapidez y que afortunadamente logró encontrar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar. La familia estaba almorzando en un restaurante después de haber cometido el hurto.

Al encontrarlos lograron recuperar la mercadería robada. Posteriormente las personas involucradas fueron escoltadas por personal policial hasta la zona de Muelle de Piedra. Además toda la situación quedó registrada en las cámaras de seguridad por lo cual fue fácil identificarlos.

De acuerdo a la información aportada, los individuos se movilizaban en dos vehículos, una Renault Kangoo blanca y un Ford Fiesta blanco.

A pesar de la detención y la recuperación de la ropa, la propietaria damnificada manifestó su preocupación debido a la gran afluencia turística que registra el sector, lo que podría facilitar el reingreso de los sospechosos a la ciudad.

Desde el entorno comercial solicitan los vecinos y comerciantes mantenerse atentos ante cualquier situación sospechosa.