Un impactante operativo policial se desplegó en Fernández Oro cuando un hombre, que tenía prohibición de acercamiento a su ex y exclusión del hogar, intentó escapar a toda velocidad al advertir la presencia policial. Tras una persecución cargada de tensión, maniobras riesgosas y momentos de extrema preocupación para los vecinos, el conductor fue interceptado y detenido, quedo a disposición de la Justicia por incumplir una orden judicial y conducir de manera peligrosa.

Todo comenzó cuando el sujeto, lejos de acatar las órdenes del personal policial, aceleró y emprendió una fuga temeraria por calles transitadas, desoyendo cada intento de detención. Según la información oficial, el hombre sabía que pesaba sobre él una medida judicial vigente, pero aun así eligió escapar, poniendo en riesgo no solo su propia vida sino también la de peatones y otros conductores que circulaban por la zona.

En ese contexto, se montó un amplio operativo que incluyó cuatro móviles policiales, los cuales actuaron de forma coordinada para cerrar posibles vías de escape. La persecución se extendió por distintos sectores de la ciudad hasta llegar a calle Iguazú, pasando Primeros Pobladores, un punto sensible por la gran cantidad de personas que había en ese momento.

La escena generó alarma y preocupación entre los vecinos, que observaron cómo el vehículo pasaba a gran velocidad.

Como si faltara tensión, a pocas cuadras del lugar de la detención ocurrió una situación aún más peligrosa: el capot del Fiat Uno blanco se levantó repentinamente mientras el conductor continuó con el escape. Esa imagen desató el temor de que todo terminara en una tragedia mayor, ya que manejaba casi a ciegas, sin disminuir la marcha.

Finalmente, el vehículo fue interceptado y el conductor reducido sin que se registraran personas heridas. La Justicia tomó intervención inmediata y las actuaciones continúan en el marco de una causa por incumplimiento de medidas judiciales y conducción peligrosa, un combo explosivo por el que le formularán cargos.