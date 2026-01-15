El pasado viernes, tres adolescentes fueron víctimas de una violenta persecución por parte de un grupo de personas en el barrio El Manzanar de la ciudad de Cipolletti. La madre de uno de los menores aseguró que el ataque fue “una verdadera cacería humana” y que los habían amenazado de muerte.

María de los Ángeles realizó una denuncia tras un violento episodio ocurrido en plena madrugada. Según relató al sitio de noticias Cipo360, su hijo de 14 años y dos amigos fueron atacados de manera sorpresiva por un grupo de unas 40 personas.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30, cuando los adolescentes regresaban de comer y fueron rodeados en una plaza del barrio. “Fue un ataque muy cobarde, estaban completamente rodeados y cada vez que intentaban reincorporarse los separaban”, describió la madre.

El grupo de jóvenes agresores se muestra en las redes sociales.

Pese a la superioridad numérica de los agresores, los adolescentes lograron escapar, pero fueron perseguidos durante varios minutos. “Esto terminó en una verdadera cacería humana”, afirmó la mujer.

Las víctimas de los ataques tuvieron que esconderse en los matorrales, mientras los agresores los buscaban a pie, en bicicletas y autos, e incluso arrojaban petardos para obligarlos a salir. Los chicos estuvieron escondidos por lo menos 40 minutos, hasta que pudieron escabullirse y pedir ayuda en la casa de una familia.

La denuncia fue presentada en Fiscalía, y no en una comisaría, debido a la gravedad del hecho y al estado de shock en el que se encontraban los adolescentes. María de los Ángeles advirtió que no se trata de un caso aislado y que esta banda “viene en una escalada de violencia”.

“Esto no fue una pelea entre adolescentes. Fue un ataque en grupo con una violencia extrema. Queremos que la comunidad sepa que los chicos no están seguros mientras existan grupos que creen estar por fuera de la ley”, aseguró la mujer.

