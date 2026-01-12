Un hombre que había viajado a Pinamar junto a sus dos hijos para pasar las vacaciones fue detenido acusado de cometer estafas por casi 6 millones de pesos en distintos comercios de la ciudad balnearia. Según la investigación, utilizaba una aplicación para fabricar comprobantes falsos de transferencias bancarias.

La UFID N°5 de Pinamar concretó la detención de Sebastián Biancardi, quien a fines de diciembre se alojó en la ciudad y realizó consumos en un balneario, un parador, un restaurante y un hotel, sin que ninguno de los pagos se acreditara efectivamente.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, la primera denuncia fue realizada por el dueño del balneario Neruda, quien detectó que Biancardi presentó un comprobante falso por más de $1,5 millones correspondiente al alquiler de una carpa por trece días. La maniobra se repitió en el parador del mismo balneario, donde el acusado gastó más de $900 mil.

El fraude salió a la luz cuando los comerciantes realizaron la conciliación de ingresos y comprobaron que los montos nunca fueron acreditados.

Con el avance de la causa, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención del acusado, que se concretó mientras se encontraba en el restaurante De Muru. Allí, la gerente del local denunció que Biancardi había consumido más de $600 mil en cuatro comidas, abonadas también con comprobantes apócrifos.

Durante la investigación se realizó un allanamiento en el hotel San Remo, donde se hospedaba junto a sus hijos de 10 y 12 años. En el lugar se secuestraron un teléfono celular y documentación, y se sumó una nueva denuncia: la encargada del hotel afirmó que el alojamiento fue abonado con comprobantes falsos por un total de $3.350.000.

Biancardi quedó detenido por el delito de estafas reiteradas, mientras la Justicia investiga si existen más damnificados. En tanto, los menores fueron puestos a resguardo y quedaron al cuidado de familiares.