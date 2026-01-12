¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 12 de Enero, Neuquén, Argentina
INVESTIGACIÓN

Un colectivo escolar chocó contra un contenedor: el SAME confirmó que no hubo menores heridos

El siniestro ocurrió en la intersección de Asamblea y Carabobo. El SAME evaluó a 30 personas y confirmó que todos los menores se encuentran fuera de peligro.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 15:05
Un colectivo escolar que transportaba menores protagonizó un accidente este lunes en el barrio porteño de Parque Chacabuco, al chocar contra un contenedor ubicado sobre la calzada. Tras el impacto, personal del SAME intervino rápidamente y confirmó que no hubo niños heridos.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la intersección de avenida Asamblea y Carabobo, cuando el micro escolar, por causas que aún se investigan, colisionó contra el contenedor.

En total, 30 personas fueron evaluadas por el equipo médico del SAME. Como único saldo, una joven de 22 años presentó un traumatismo cervical, aunque rechazó el traslado a un centro de salud.

Todos los menores fueron controlados clínicamente y no se registraron lesiones”, indicaron desde el operativo. Tras la revisión médica, los chicos fueron trasladados en otro colectivo escolar, mientras se normalizaba la situación en la zona.

El tránsito se vio momentáneamente afectado durante el despliegue de los servicios de emergencia, aunque no fue necesario interrumpir la circulación por un período prolongado.

