Un colectivo escolar que transportaba menores protagonizó un accidente este lunes en el barrio porteño de Parque Chacabuco, al chocar contra un contenedor ubicado sobre la calzada. Tras el impacto, personal del SAME intervino rápidamente y confirmó que no hubo niños heridos.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la intersección de avenida Asamblea y Carabobo, cuando el micro escolar, por causas que aún se investigan, colisionó contra el contenedor.

En total, 30 personas fueron evaluadas por el equipo médico del SAME. Como único saldo, una joven de 22 años presentó un traumatismo cervical, aunque rechazó el traslado a un centro de salud.

“Todos los menores fueron controlados clínicamente y no se registraron lesiones”, indicaron desde el operativo. Tras la revisión médica, los chicos fueron trasladados en otro colectivo escolar, mientras se normalizaba la situación en la zona.

El tránsito se vio momentáneamente afectado durante el despliegue de los servicios de emergencia, aunque no fue necesario interrumpir la circulación por un período prolongado.