Cerca de las 9 de este jueves, un Fiat Palio Adventure y una camioneta Toyota Hilux de la Compañía de Servicios Públicos de Electricidad (EPEN) protagonizaron un choque en la Ruta Provincial 51. El siniestro, ocurrido en el Kilómetro 13 a la altura de la entrada conocida como la Península, dejó a tres personas heridas.

El impacto fue de gran magnitud, con el rodado mayor colisionando de frente al auto, que sufrió importantes daños estructurales. La ambulancia del SIEN y Bomberos trabajaron en el lugar para asistir a los heridos.

“En el auto viajaban tres personas, las cuales sufrieron lesiones, pero están fuera de peligro”, confirmó a Verano de Primera por AM550 el comisario Héctor Valdez, Jefe de de división de tránsito de Villa Obrera, quien además informó que los heridos fueron trasladados al Hospital de Centenario.



En tanto, los ocupantes de la camioneta, en la que viajaban cuatro operarios, no sufrieron heridas. "Llevaban todas las medidas de seguridad que corresponden”, aclaró el comisario.

El tránsito en la ruta se vio seriamente afectado por el accidente, con demoras importantes en ambos sentidos de la circulación. Según el Valdez, el rodado menor giró de manera indebida para ingresar a Mari Menuco.

“Muchas veces pasan estos accidentes por el mal costumbrismo de la gente que va al lago. Todos orillan y quieren cruzar y a escasos metros está la rotonda. Lo ideal es girar allí y evitar accidentes. Aparentemente, la familia no advirtió el vehículo del EPEN”, explicó el comisario.

Las autoridades continúan analizando las causas del accidente, mientras se trabaja en restablecer el flujo vehicular.