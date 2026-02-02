Un violento choque hoy por la mañana en cercanías de Darwin sobre la ruta Nacional 22 terminó con la vida de un joven motociclista de 26 años y dejó envuelta en una dramática escena a una familia de Zapala que viajaba rumbo a Las Grutas para pasar sus vacaciones.

El siniestro se produjo alrededor de las 8.30 en el kilómetro 1007 y es investigado por Criminalística y el Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel.

El impacto fue brutal y no dio margen a nada. Según la información oficial, un Chevrolet Prisma que circulaba de oeste a este impactó de frente con una moto 110 cc que venía en sentido contrario. Como consecuencia directa del choque, el conductor del rodado menor murió en el acto, convirtiendo una mañana común en una tragedia que sacudió a toda la región.

En el auto viajaban cuatro personas oriundas de Zapala, todas integrantes de una misma familia o su círculo íntimo. El conductor, un hombre de 66 años, iba acompañado por su esposa de 63, una amiga de la familia de 67 años y un niño de apenas 7.

El destino final del viaje era Las Grutas, donde planeaban disfrutar de unos días de descanso, un plan que quedó abruptamente truncado por el fatal accidente.

La víctima fatal no fue identificada, solo se informó que era un joven de 26 años, oriundo de Darwin, que se desplazaba solo en la moto.

Tras el choque, el kilómetro 1007 se transformó en un escenario de tensión y dolor. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel y peritos de Criminalística trabajaron durante varias horas en el lugar, realizando mediciones, peritajes y relevamientos para intentar reconstruir cómo ocurrió el siniestro y determinar responsabilidades.