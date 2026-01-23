En la madrugada de este viernes, un vehículo fue robado frente a una vivienda en la ciudad de Cipolletti bajo una modalidad que llama la atención de las autoridades: una pareja simulaba una discusión en la vía pública y, en ese contexto, el hombre sustrajo el automóvil mediante amenazas.

Según relató la propietaria, el hecho ocurrió cuando arribó a su domicilio con la intención de guardar su vehículo. En ese momento, observó a un hombre y una mujer discutiendo en la calle. De manera sorpresiva, el sujeto la amenazó y se llevó el rodado, dándose a la fuga.

Tras la denuncia, personal de la Comisaría 45° desplegó un amplio operativo de búsqueda que permitió localizar el automóvil horas más tarde, abandonado en la intersección de las calles Lago Correntoso y Zorzal Patagónico.

Luego de la intervención de la Fiscalía de turno y de las pericias realizadas por el Gabinete Criminalístico, se dispuso la restitución del vehículo a su propietaria.

El hecho generó preocupación entre los vecinos, ya que esta modalidad —simular una discusión para distraer y concretar el robo— podría estar siendo utilizada en otros episodios similares.