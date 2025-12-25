Un incendio vehicular registrado durante la mañana de este jueves, generó importantes daños materiales en una vivienda ubicada en el límite de los barrios Centenario y Altos del Sur, en la ciudad de Plaza Huincul. El hecho se produjo alrededor de las 10 y motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios locales y personal de salud.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se inició en una camioneta Toyota que se encontraba estacionada dentro del patio del inmueble. Por causas que aún no fueron determinadas, se habría originado un foco ígneo en el rodado, el cual rápidamente se propagó y terminó consumiendo la totalidad del vehículo, que sufrió daños totales. Las llamas no solo afectaron a la pick up, sino que también alcanzaron parte de la vivienda. Según los primeros datos relevados en el lugar, el fuego provocó daños en un baño y en el entretecho de una habitación, aunque la estructura principal de la casa no habría sido comprometida de manera significativa gracias a la rápida intervención de los bomberos.

Al momento del incendio se encontraban en el lugar dos mujeres mayores de edad, quienes fueron asistidas de manera preventiva por personal de salud. Tras ser evaluadas en el sitio, se determinó que no presentaban heridas ni síntomas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado al hospital local. Efectivos de Bomberos Voluntarios Plaza Huincul trabajaron intensamente para controlar y extinguir el fuego, evitando que las llamas se propagaran a sectores linderos o viviendas cercanas.

Hasta el momento, no se informaron las causas que habrían originado el incendio, y no se descarta que se lleven adelante peritajes para determinar el inicio del fuego en el vehículo. El hecho generó preocupación entre vecinos del sector debido a la magnitud de las llamas y la cercanía con otras construcciones.