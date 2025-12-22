La causa por el crimen de María Cash volvió a dar un giro clave luego de que la Justicia resolviera revocar el sobreseimiento del camionero acusado, una decisión que reactiva la investigación y mantiene abierta una de las hipótesis centrales del expediente.

La medida alcanza a Héctor David Romero, de 71 años, imputado por homicidio calificado por alevosía, quien había sido beneficiado con un sobreseimiento dictado en mayo de este año por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal de Salta entendió que ese cierre fue prematuro y ordenó que el proceso continúe hasta agotar todas las instancias de investigación.

Los jueces consideraron que no se alcanzó el grado de certeza necesario para descartar de manera definitiva la participación del acusado, y remarcaron que durante la etapa de instrucción no corresponde cerrar una causa si aún existen dudas relevantes por esclarecer. En ese sentido, señalaron que hay indicios que deben analizarse de forma integral, ya que evaluarlos de manera aislada impide comprender el cuadro completo de lo ocurrido.

El tribunal sostuvo que el expediente todavía presenta puntos poco claros y zonas que requieren mayor profundización, motivo por el cual ordenó avanzar con nuevos peritajes y distintas medidas de prueba orientadas a reconstruir los hechos y evaluar con mayor precisión la principal hipótesis planteada por la fiscalía y la querella.

Además, la Cámara rechazó el pedido para apartar al Juzgado Federal de Salta N° 2, por lo que la investigación continuará bajo la conducción de la jueza Mariela Giménez, al no encontrar razones objetivas que justifiquen su desplazamiento.

Romero había sido detenido el 26 de noviembre de 2024, luego de que una investigación impulsada por la Fiscalía General del Distrito de Salta derivara en su imputación. En un primer momento, el camionero había sido convocado como testigo, pero su situación procesal cambió tras el avance de la causa.

El acusado quedó bajo la lupa judicial luego de que surgiera el testimonio de una persona que aseguró haber visto a una mujer haciendo dedo al costado de la ruta, y que relató que fue subida por un camión Mercedes Benz blanco, pocos días después de la desaparición de María Cash. Ese dato lo ubicó dentro de la escena investigada y lo convirtió en una pieza central del expediente.