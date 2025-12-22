Una tragedia vial sacudió este lunes a Santiago del Estero, cuando un violento choque frontal en la Ruta Nacional 9 dejó cinco personas muertas en el acto y al menos tres heridos de gravedad, en un hecho que generó conmoción en toda la región.

El impacto ocurrió en horas de la tarde, a la altura de la localidad de Arbolito, en el departamento Río Hondo, donde un automóvil y una camioneta colisionaron de frente por causas que aún están bajo investigación. La fuerza del golpe fue tal que las víctimas fatales fallecieron en el lugar, sin posibilidad de recibir asistencia médica.

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron con heridas de extrema gravedad y debieron ser trasladadas de urgencia al CIS Termas de Río Hondo, donde permanecen internadas y bajo estricta observación médica. Entre los heridos se encuentran Eduardo Palomino, Niten Corregidor y Camila Bulacio, quienes recibieron atención inmediata tras el choque.

El accidente involucró a un Volkswagen Voyage y una Toyota Hilux, y se produjo pasadas las 13, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 57. Hasta el momento, no fueron difundidas las identidades de las personas fallecidas, a la espera de un parte oficial que confirme los datos.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales, personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron peritajes y tareas de rigor para intentar establecer cómo se produjo el choque y qué circunstancias derivaron en el impacto fatal.