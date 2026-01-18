Edith Muñoz, hermana del futbolista Marcos “Huevo” Acuña, fue encontrada con vida durante la madrugada de este domingo en Zapala, luego de un intenso operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad desde el viernes.

Desde el Gobierno de Neuquén confirmaron que la mujer de 42 años, cuya desaparición había sido denunciada por su familia, fue localizada por la Policía provincial alrededor de las 3.25, en la zona de bardas, al pie de un tanque de agua. Tras el hallazgo, recibió asistencia y contención por parte de los efectivos que participaron del procedimiento.

La denuncia por su desaparición había sido radicada por su madre en la Comisaría de la Mujer y Adolescencia de Zapala, lo que activó un amplio rastrillaje en distintos sectores de la ciudad. En las tareas intervinieron distintas dependencias policiales, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal.

Muñoz permanecía extraviada desde la tarde del jueves 16 y padece esquizofrenia, un dato que había incrementado la preocupación durante las horas de búsqueda.

El caso tomó repercusión nacional al conocerse que es hermana del actual jugador de River Plate y campeón del mundo con la Selección Argentina.

Tras confirmarse que fue hallada con vida, las autoridades informaron que el operativo fue desactivado, destacando el trabajo conjunto realizado para dar con su paradero.