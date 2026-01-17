Un grave hecho de violencia de género se registró en la ciudad de Cutral Co, donde un hombre fue detenido luego de agredir a su pareja embarazada. La intervención se produjo tras un llamado telefónico que alertó sobre gritos de auxilio provenientes de una vivienda del barrio Zani.

Efectivos de la Comisaría 15° acudieron al domicilio y encontraron una situación de extrema tensión, con una mujer cursando un embarazo avanzado y una niña menor de edad en el interior de la casa.

Pedido de ayuda y demora del agresor

Según se informó desde fuentes oficiales, el episodio comenzó cuando el hombre llegó al domicilio en un estado de alteración. Si bien no se confirmó el motivo, se investiga si había consumo de alcohol o estupefacientes.

Ante la imposibilidad de salir de la vivienda, la mujer comenzó a pedir ayuda a los gritos, lo que motivó el aviso a la Policía. Tras varios minutos de intervención, los efectivos lograron demorar al agresor y retirar a la víctima junto a la niña.

Traslado al hospital y estado de la víctima

La mujer embarazada y la menor fueron trasladadas al Hospital de Complejidad Media de Cutral Co para controles médicos. De acuerdo a la información oficial, ambas se encuentran en buen estado de salud y la mujer permanece contenida por su entorno cercano.

Medidas judiciales y actuación de la Fiscalía

El agresor fue trasladado a la dependencia policial y quedó detenido. Además, se dispuso una serie de medidas de protección, entre ellas la prohibición de acercamiento a la mujer y a su lugar de residencia.

En este tipo de situaciones intervienen el Juzgado de Familia, encargado de dictar las medidas de protección, y la Fiscalía Única, que ordena la detención y avanza con la investigación penal correspondiente.