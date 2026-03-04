Un docente de la Universidad de Buenos Aires fue hallado sin vida este miércoles por la tarde en su departamento del barrio porteño de Caballito. La víctima fue identificada como Walter Daniel Aguirre, de 55 años.

El cuerpo fue encontrado por un empleado que trabajaba junto a él, quien al ingresar a la vivienda -ubicada en la calle Hidalgo al 300- lo halló en la habitación, atado con precintos y con un trapo en la boca, por lo que dio aviso inmediato al 911.

Minutos después llegaron efectivos de la Policía Federal Argentina y personal del SAME, quienes constataron el fallecimiento.

Según trascendió, en el interior del departamento se registraba cierto desorden, aunque la puerta de ingreso no presentaba signos de haber sido forzada, un dato clave para la investigación.

Por el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y trabajan para reconstruir los últimos movimientos del docente. Una de las líneas bajo análisis indica que Aguirre podría haber recibido a una persona en su domicilio durante la noche del martes.

La Justicia ordenó peritajes en el lugar y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar esclarecer las circunstancias del hecho.