Un hallazgo que estremeció al barrio

Un episodio de extrema crudeza conmocionó a Valentina Norte, en el oeste de la ciudad de Neuquén. Un hombre de alrededor de 50 años fue hallado muerto en el interior de una heladera en desuso, ubicada en el patio de su vivienda, una construcción precaria situada sobre calle Becerra, entre El Búho y Las Torcazas.

El hallazgo se produjo durante la madrugada, cuando vecinos que solían asistir a la víctima fueron a verlo y se encontraron con una escena impactante: parte del cuerpo del hombre estaba introducido dentro de la carcasa de una heladera vieja, sin puerta y acostada en el piso.

La víctima era asistida por vecinos

Según se informó, el fallecido tenía problemas de consumo de alcohol y presentaba distintas patologías. Vivía solo y era acompañado de manera informal por personas del barrio, que solían acercarse para ayudarlo y controlar su estado de salud.

Fue justamente una vecina quien ingresó al patio de la vivienda y advirtió la presencia del cuerpo dentro de la heladera en desuso. De inmediato se dio aviso a la Policía, que desplegó un operativo en el lugar y dio intervención a la fiscalía.

Una pelea previa y un detenido

El comisario inspector Juan Barroso explicó en diálogo con AM550 que la investigación permitió establecer que, horas antes de la muerte, se produjo una pelea entre la víctima y otro vecino, un joven de 22 años que ya fue detenido.

De acuerdo a los primeros datos reunidos por los investigadores, el conflicto se habría originado cuando el hombre fallecido le sustrajo la billetera al joven. Este último fue a reclamarle y se produjo una pelea, situación que fue certificada por testimonios de vecinos.

El hallazgo fue en una casa precaria en la calle Becerra, entre El Búho y Las Torcazas

Tras el incidente, el joven se retiró del domicilio. Más tarde fue ubicado, aprehendido y puesto a disposición de la Justicia. Permanece detenido y se espera la formulación de cargos en las próximas horas.

Qué se sabe sobre la muerte

El cuerpo presentaba politraumatismos en el tórax y en distintas partes del cuerpo. La fiscalía ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento y establecer si la muerte se produjo como consecuencia directa de la golpiza.

Desde la Policía aclararon que no hay indicios de un intento de ocultamiento del cuerpo. La heladera no tenía puerta y se encontraba en el patio de la vivienda, con el cuerpo parcialmente introducido.

Investigación en curso y posibles nuevos implicados

Por el momento hay una sola persona detenida, pero la investigación sigue abierta. No se descarta la posible participación de otras personas en el hecho, una hipótesis que está siendo analizada a partir de testimonios y pericias.

El caso generó profundo malestar e indignación en el barrio, no solo por la violencia del episodio, sino también por la forma en la que fue encontrado el cuerpo de un hombre que, pese a sus problemas, era conocido y asistido por sus vecinos. Varios vecinos aseguraron que era una persona muy querida.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia y la formulación de cargos, la causa avanza bajo la órbita de la Justicia, en un hecho que volvió a exponer la crudeza de la violencia en los sectores más vulnerables de la ciudad.