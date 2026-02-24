Personal de Bomberos de Villa La Angostura debieron auxiliar en un siniestro ocurrido en Ruta 237, kilómetro 1572, ocurrido este martes durante la madrugada.

Los efectivos fueron alertados por el siniestro vial de un camión. Cuando llegó un móvil al lugar del hecho, constataron la presencia de un vehículo de gran porte volcado sobre la calzada.

En el lugar había dos víctimas, una con lesiones en sus miembros inferiores y la segunda, aunque no se notaban lesiones a primera vista, también fue auxiliada.

Ambos fueron asitidos y entregados al personal del sistema de salud para el traslado al nosocomio y una atención médica más detallada. Por el momento no se sabe cómo ocurrió el accidente y si hubo algún otro vehículo involucrado.

Destacaron que, desde Villa Traful, colaboró personal policial, del Hospital, el Sistema de Emergencias del Neuquén y Bomberos de la Policía.