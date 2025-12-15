Ante la aparición de casos y sospechas de sarampión en Neuquén y Río Negro, el sistema de salud provincial realizará este viernes una nueva edición de “La Noche de las Vacunas”, una jornada especial de vacunación con horario extendido para facilitar el acceso de la comunidad a las vacunas del calendario nacional.

La iniciativa se desarrollará de 18 a 22 horas en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de que niños, niñas, adolescentes y adultos puedan iniciar o completar sus esquemas de vacunación. Desde el sistema sanitario remarcaron que la vacunación continúa siendo la herramienta más segura y eficaz para cortar la cadena de contagios.

La convocatoria cobra especial relevancia luego de que se activaran protocolos por posibles casos de sarampión en Senillosa, y ante alertas similares en la provincia de Río Negro. A esto se suma la confirmación de casos de tos convulsa, entre ellos una niña de ocho años de Plottier y una beba de dos meses internada en el Hospital Heller, que evoluciona favorablemente.

Dónde vacunarse en Neuquén Capital y la provincia

En Neuquén capital, la vacunación se realizará en: Feria Neuquén Emprende, Parque Jaime de Nevares, Hospital Heller, Hospital Bouquet Roldán y en el Centro de Salud Progreso, sobre calle Aravarco y Galarza.

En el interior de la provincia, también habrá postas en: Hospital de Plottier, Hospital de Junín de los Andes, Hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes, Hospital de Las Coloradas y en la Plaza de los Artesanos de Senillosa.

Desde las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de mantener completo el calendario de vacunación, recordando que muchas enfermedades que hoy reaparecen pueden prevenirse con vacunas gratuitas y obligatorias.

La jornada está pensada como una oportunidad clave para aquellas familias que, por razones laborales u organizativas, no pueden concurrir en horarios habituales a los centros de salud. Las vacunas son herramientas fundamentales para la salud, respaldadas por décadas de uso seguro y sólida evidencia científica, que han demostrado su eficacia en la prevención de enfermedades en todo el mundo.