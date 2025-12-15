La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, en un mano con el programa Neuquén.Ar que se emite por AM 550, habló sobre la temporada 2026 que se viene en la Provincia y el movimiento del turismo.



“Estamos generando condiciones para que la temporada que viene sea buena, NeuquénTur se encarga de promocionar los destinos, generamos difusión para que los vuelos Neuquén-Santiago sean rentables. Nosotros no podemos intervenir en el sector privado en relación a los precios, ellos saben que si suben mucho los valores cae la demanda. El privado deberá generar el equilibrio para que los turistas no vayan hacia otros destinos. Vamos a anunciar un programa de incentivo para que se genere un dinamismo con beneficios a través del Banco Provincia. Esa es la mejor forma de incentivar: generar beneficios para las personas y no meternos en el ámbito de lo privado”, expresó la ministra en primer lugar.



En el mismo sentido agregó: “Estamos trabajando con cámaras por el tema de financiamiento y línea de créditos. El Estado debe generar las condiciones para que se pueda desarrollar el privado”.



Con respecto a la travesía de la ministra en Japón comentó: “Fue una misión organizada por el Banco Mundial. La idea es realizar rutas en el Norte y en el Sur, y también se prevé obras de agua y saneamiento. Hay que hacer que la gente quiera quedarse y gastar, como también así generar un entorno vivible”.



Finalmente, Leticia Esteves se pronunció acerca de su identificación partidaria: “La Neuquinidad es mi bandera desde el PRO. Nos sentimos identificados con este Gobierno. Hoy me toca conducir el espacio, no tengo dudas de que va a resurgir para volver a ser el partido fuerte que fue a nivel nacional”.

