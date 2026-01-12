Un hombre con pedido de captura en Chubut fue detenido en El Bolsón durante un viaje en colectivo

Un operativo de control realizado por el Destacamento Vial de El Bolsón derivó este domingo en la detención de un hombre mayor de edad sobre quien pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Chubut. El procedimiento se concretó alrededor de las 20 horas, cuando los uniformados identificaban a los pasajeros de un colectivo de línea que circulaba por la zona.

Durante la verificación de la documentación uno de los pasajeros manifestó que no podía exhibir sus credenciales porque las había extraviado. Esa actitud despertó sospechas entre los efectivos, quienes procedieron a constatar su identidad a través de los sistemas oficiales. La consulta arrojó que el hombre tenía un pedido de captura activo desde diciembre, emitido por la Oficina Judicial de Esquel.

De inmediato, el pasajero fue descendido de la unidad y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales que requerían su captura. El detenido tiene domicilio en la provincia de Mendoza, aunque se encontraba transitando la región cordillerana al momento del operativo.

El procedimiento es parte de los controles rutinarios que realiza el Destacamento Vial de El Bolsón, especialmente en el contexto de la temporada turística y de la emergencia ígnea que atraviesa la Comarca Andina. Estos operativos incluyen la identificación de pasajeros en colectivos de línea y vehículos particulares, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad en rutas y accesos.

Fuentes policiales remarcaron que la coordinación con la Justicia de Chubut permitió dar cumplimiento a la orden vigente y poner al detenido a disposición de los magistrados que lo requerían. La causa por la cual se emitió el pedido de captura no fue detallada oficialmente, aunque se confirmó que se trata de un expediente en trámite en la jurisdicción de Esquel.

El hecho generó repercusión en la comunidad local, ya que se produjo en un servicio de transporte público utilizado por vecinos y turistas. El detenido permanecerá en la dependencia policial de El Bolsón hasta que se concrete su traslado a la jurisdicción de Chubut, donde será puesto a disposición de la Oficina Judicial de Esquel. Allí se definirán los pasos procesales a seguir en el marco de la causa que motivó la orden de captura.