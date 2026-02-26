Un brutal episodio sacudió a la localidad bonaerense de Caseros, donde un hombre asesinó a su esposa y a su hijo adolescente y luego se quitó la vida dentro de su vivienda. El hecho es investigado como un doble homicidio seguido de suicidio.

Según informaron fuentes policiales, el autor fue identificado como Ricardo Benítez, quien habría efectuado disparos con un arma de fuego contra su pareja, Angélica Molina, y contra su hijo Lionel Benítez, de 13 años. Posteriormente, el hombre se habría suicidado en el mismo domicilio.

El drama salió a la luz cuando Érica Yohana Benítez, hermana del agresor, intentó comunicarse con él sin obtener respuesta. Ante la falta de contacto, decidió acercarse a la casa ubicada en la calle Carhué al 5400 y dio aviso al 911. Al ingresar junto a los efectivos, encontraron los tres cuerpos sin vida en la habitación matrimonial.

De acuerdo con las primeras pericias, la vivienda no presentaba signos de violencia externa, lo que refuerza la hipótesis de un hecho ocurrido puertas adentro sin intervención de terceros.

La mujer declaró además que su hermano atravesaba problemas psiquiátricos y que se encontraba desempleado desde hacía aproximadamente un año. No constaban denuncias previas por violencia familiar.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para relevar pruebas y determinar con precisión la mecánica del hecho. La causa quedó en manos de la Justicia, que continúa con la investigación para esclarecer completamente lo sucedido.